Boccette A2 Sud, Perla Verde Riccione parte a razzo, Auriga Latino Rimini corsaro

| 15:43 - 13 Settembre 2018

Riparte il campionato regionale serie A2 Sud e tutte le candidate al titolo non deludono. Primo ruggito delle due squadre del Perla Verde Riccione che ambiscono ad un percorso di testa, del Time Out Martorano, retrocesso dalla serie superiore, che si propone per la lotta al primato ed inizia il percorso strappando la vittoria in casa della neo promossa Pinarella Cervia mentre nell’incontro fra le due cadute dalla A1 i riminesi del Pizzeria Auriga Latino Rimini sbancano al Bar Europa Ravenna.

Altre vittorie esterne sono quelle del Circolo Dello Sport Ravenna sul Branzolino Forlì, del Pippo Team Taverna Verde sulla matricola Sport San Vittore (foto) ed il sorprendente Endas Gattolino che s’impone in casa del Tullo Games Mercedes. Combattutissimo derby a Bussecchio fra due squadre ben attrezzate per il vertice, vittoria casalinga dell’Asioli Forlì sul Settecrociari Cesena e nessun pareggio. Allegato foto della matricola sport san Vittore.



Tabellini



Branzolino FC – Circolo Sport Ravenna 2 – 4 (p.t. 2-1)

R. Rustignoli e E. Samorì contro D. Lelli e M. Melandri 80-35, G. Casadei c M. Vassura 72-100, L. Gigli e A. Giunchi c C. Federici e V. Albicocco 80-51, D. Tisselli c F. Pirazzoli 83-119, M. Valbonesi c C. Lombardi 75-104, F. Bagnolini c V. Ambrosecchia 82-102.

Sergio Podgora Rimini – Perla Verde Riccione 1 0 – 6 (p.t. 0-3)

G. Menghi e S. Lettoli c M. Manduchi e A. Donati 44-82, A. Minotti c S. Quieti 44-100,

P. Mussoni e A. Tamburini c A. Santoni e P. Barbanti 54-80, G. Santolini c F. Marchini 66-106, G. Bronzetti c M. Pritelli 75-107, R. Varliero c P. Felici 75-107.

Pinarella Cervia – Time Out Martorano 2 – 4 (p.t. 1-2)

F. Venturi e M. Giannini c R. Moro e A. Braghittoni 67-80, A. Zoffoli c S. Sirri 38-102,

L. Gardini e D. Muccioli c D. Daltri e A. Alessandri 85-64, M. Mordenti c M. Tumedei 93-100, A. Palmitesta c M. Valzania 72-103, F. Guiducci c G. Barducci 101-75.

Perla Verde Riccione 2 – President Ronco 5 – 1 (p.t. 3-0)

A. Amantini e C. Ugolini c A. Samorì e S. Stagnani 80-70, P. Cau c G. Forcellini 104-83, M. Bianchi e L. Cupioli c S. Tagliaferri e M. Magnani 80-53, A. Nicolini c F. Colinelli 103-84, Q. Ricci c GL. Turci 70-100, A. Santoro c L. Belluzzo 100-90.

Asioli Forlì – Settecrociari Cesena 4 – 2 (p.t. 3-0)

M. Masotti e A. Orlati c S. Pavolucci e R. Balzani 82-43, R. Paterna c M. Borgini 103-99, M. boccali e M. Capacci c GL. Montanari e V. Zanfini 80-42, G. Morgagni c C. Fabbri 84-107, PG. Valeriani c M. Piastra 100-89, M. Boccali c D. Brighi 61-100.

Bar Europa Ravenna – Pizzeria Auriga Latino Rimini 2 – 4 (p.t. 1-2)

PG. Alessandrini e M. Gallamini c L. De Carolis e R. Ciavatta 80-36, A. Taroni c R. Zanotti 94-100, C. Minardi e R. Righi c R. Costantini e A. Buldrini 58-80, D. Orioli c GL. Lisi 90-110, N. Baroncini c A. Muccioli 46-100, M. Buonguerrieri c A. Ricci 100-68.

Tullo Games Mercedes G. – Endas Gattolino Cesena 2 – 4 (p.t. 2-1)

S. Tamburini e R. Moriconi c R. Mazzoni e L. Golinucci 62-86, E. Matteini c R. Valbonesi 100-51, L. Vaenti e Y. Corbelli c S. Zavalloni e M. Lucchi 81-31, M. Zamagna c GL. Bianchini 84-108, P. Zafferani c C. Missiroli 84-100, M. Bianchi c A. Della Pasqua 84-100.

Bussecchio Forlì 2 – Bussecchio 1 4 – 2 (p.t. 2-1)

G. Bonoli e L. Capriotti c A. Sansovini e G. Angelicchio 80-45, M. Merloni c S. Morelli 74-101, E. Lolli e M. Ferrini c J. Iridi e E. Corticchia 80-32, E. Vanni c M. Stipcevich 100-93, G. Fabbri c M. Biagini 66-107, G. Marzoli c F. Cimatti 106-66.

Sport San Vittore – Pippo Team Taverna Verde Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

D. Prati e M. Rossi c G. Cicognani e G. De Simone 85-76, J. Mazzesi c M. Borselli 57-103, D. Magalotti e M. Casadei c C. Fabbri e A. Lapi 58-80, C. Pezzola c L. Bandini 73-108, A. Ruffilli c A. Garavini 109-96, P. Ercolani c F. Petrini 72-102.



Classifica: Asioli Forlì, Bussecchio Forlì 2, Circolo Sport Ravenna, Endas Gattolino Cesena, Perla Verde Riccione 1, Pippo Team Taverna Verde Forlì, Time Out Martorano, Perla Verde Riccione 2 e Pizzeria Auriga Latino Rimini punti 3, Branzolino FC, Sergio Podgora Rimini, Pinarella Cervia, President Ronco, Settecrociari Cesena, Bar Europa Ravenna, Tullo Games Mercedes G., Bussecchio 1 e Sport San Vittore punti 0.