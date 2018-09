Donna riminese minacciata e rapinata: tenta di reagire e cade a terra, ferita

Cronaca

| 15:27 - 13 Settembre 2018

Una donna di 58 anni, originaria della provincia di Rimini, è stata rapinata mercoledì sera in via del Piombo, a Bologna. Verso le 22 stava camminando in strada da sola quando si è ritrovata davanti un ragazzo, probabilmente dell'Europa dell'Est secondo quanto ricostruito dalla polizia, che l'ha minacciata con un coltello per farsi dare i soldi. Vedendo però che la donna aveva in mano il cellulare il rapinatore ha cambiato obiettivo: le ha strappato con forza l'apparecchio ed è scappato. Per cercare di resistere la 58enne è cascata a terra, facendosi male. A chiamare la polizia è stato un passante che ha assistito alla scena. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale in codice uno, il più basso.