Basket C Silver, gli Angels sugli scudi nella prima amichevole casalinga: 77-70 contro Riccione

| 12:14 - 13 Settembre 2018

Termina con il punteggio di 77 a 70 la prima amichevole casalinga dei Dulca Angels Santarcangelo disputata contro Riccione. Primo quarto ricco di conclusioni dall’arco e con belle giocate individuali da entrambe le parti che finisce sul punteggio di 22 a 19 per la squadra di casa.

Il secondo quarto vede partire forte Riccione con Amadori sugli scudi mentre i clementini faticano soprattutto in difesa, ma riescono con una bomba allo scadere di Fornaciari a riacciuffare il pareggio nel quarto sul 18 pari. Stessa musica nel terzo e nel quarto quarto con Riccione più lesta a partire e costretta però a subire le rimonte dei santarcangiolesi che vincono entrambe i quarti per 18 a 15 e 19 a 18 .

Si gioca poi un ulteriore periodo di 5 minuti in cui c'è l’esordio dei classe 2002 Riva e Buzzone. E’ proprio Buzzone con un canestro su rimbalzo offensivo a fermare il punteggio sul 12 a 6 per gli Angels. Un test che ha fatto vedere luci e ombre come normale che sia alla terza settimana di preparazione. Prossima amichevole mercoledì 19 sempre al Pala Sgr contro la Stella Rimini.