Schiaffi al volto e spintoni agli agenti della Municipale, la furia dei gestori di un negozio dopo un controllo

Cronaca

Rimini

| 11:27 - 13 Settembre 2018

Aggrediti ed insultati due agenti della Municipale di Rimini da parte di due italiani. I fatti risalgono al settembre del 2015. Gli agenti stavano controllando un negozio che aveva musica alta e, per tutta risposta, vennero aggrediti a parole e non solo tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. La portiera di un'auto venne chiusa violentemente sul piede di uno dei due agenti, inoltre vennero presi a schiaffi e spintonati. Dopo tre anni si svolgerà l'udienza per giudicare i due negozianti. L'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad ricordando l'episodio ribadisce l'importanza e la difficoltà del lavoro della municipale. Gli agenti, dice l'assessore in una nota, "sono ancora garanzia per cittadini e ospiti del livello di convivenza civile in questa città e nelle altre città del Paese. In questo modo, forse non consueto, ormai alla fine dell'estate, voglio ringraziare per il lavoro svolto il Corpo della Polizia municipale di Rimini”.