Cattolica Calcio, in Coppa Italia hurrà nel derby (3-2). Domenica premiazione Figc per la promozione

Sport

Cattolica

| 10:16 - 13 Settembre 2018



In Coppa Italia sul neutro di Misano il Cattolica ha superato nel derby la Marignanese per 3-2. E’ andato sotto di due gol ribaltando poi il risultato. Al 44’ Mercuri perde palla ai venti metri e Notarile ne approfitta per realizzare il vantaggio ospite. Nella ripresa al 5’ un altro errore difensivo dei giallorossi origina la rete del raddoppio della squadra di Lilli con Carnesecchi. Il Cattolica al 18’ accorcia le distanze con il neoentrato Sartori dal dischetto (atterramento in area di Boschetti). Al 37’ Palazzi su punizione impatta e all’88’ ecco il 3-grazie ad un colpo di testa di Sartori sugli sviluppi di un corner.



PREMIAZIONE Domenica 16 settembre, prima del calcio d'inizio di Cattolica-S. Agostino (previsto alle ore 15:30), il consigliere della Figc regionale Alberto Ceccarelli ed il delegato della Figc provinciale, Domenico Magrini, consegneranno alla società giallorossa la Coppa per la vittoria del campionato di Promozione girone D 2017/2018.

ABBONAMENTI Domenica sarà anche l'ultimo giorno in cui si potrà sottoscrivere l'abbonamento per le partite interne del Cattolica. Ad oggi sono poco più di cento le tessere sottoscritte.