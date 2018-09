Rimini, filmato mentre ruba dalla cassa del ristorante: arrestato cameriere infedele

Cronaca

| 07:48 - 13 Settembre 2018

Avrebbe rubato dalla cassa del locale dove lavorava. Un cameriere 48enne riminese è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. I fatti, come riporta il Corriere Romagna, sono avvenuti martedì pomeriggio. Il titolare del locale, insospettito per alcuni ammanchi di cassa, ha contattato la Polizia e sono così iniziate le indagini. Grazie alle videocamere approntate dagli agenti, è stato possibile vedere il cameriere mentre apriva la cassa del locale portando via oltre 200 euro. Sul posto è arrivata subito la Polizia e l'uomo è stato arrestato. Gli agenti avevano in precedenza fatto una fotocopia delle banconote presenti nella cassa, prima di essere rubate, per poterle confrontare con quelle trovate in possesso del cameriere. L'uomo si è scusato adducendo i furti a problemi economici legati al pagamento di un mutuo. L'arresto è stato convalidato. Il 48enne è stato scarcerato con obbligo di firma. A giorni si celebrerà il processo.