Si torna in classe, aumentano stranieri a scuola. A Rimini più di 100 sezioni ospitano studenti non italiani

Attualità

Rimini

| 07:32 - 13 Settembre 2018

Saranno quasi 550mila gli alunni che il 17 settembre rientreranno nelle oltre 25mila classi dell'Emilia-Romagna. A Rimini gli alunni sui banchi sono 42.156 in 1921 classi così suddivise: 164 le scuole per l'infanzia, 708 primaria, 404 secondaria primo grado, 645 secondaria secondo grado.

Ad accoglierli, più di 56mila docenti (4116 in provincia di Rimini) e quasi 15mila tra collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici (1036 nella nostra provincia). Nei dati diffusi dall'Ufficio scolastico regionale e presentati dal suo direttore, Stefano Versari, emerge in un quadro di sostanziale stabilità degli studenti (+0,02% rispetto allo scorso anno) una crescita di quelli con cittadinanza non italiana: 95.703 pari al 17,4%, lo scorso anno erano il 16,8%. A Rimini sono 15 le sezioni che ospitano alunni con cittadinanza non italiana nella scuola dell'infanzia, 59 nella scuola primaria, 15 in quella secondaria di primo grado, 4 quelle delle superiori.

A Rimini sono 1309 gli alunni con disabilità che inizieranno il nuovo anno scolastico.

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo, queste sono state 'solo' 1.583, ben 3mila in meno rispetto al contingente assegnato alla Regione, con difficoltà nel reclutamento soprattutto per le materie scientifiche: "Quei pochi che seguono lauree scientifiche - ha detto Versari - hanno altre opportunità professionali. Per gli insegnanti di matematica, ad esempio, stiamo raschiando il fondo del barile. E non in un senso valutativo dei docenti, ma nel senso che non ci sono più".

In regione gli studenti hanno scelto prevalentemente i licei come istruzione superiore (83747 pari al 43,77%). 107.658 gli istituti tecnici professionali (53,23%).