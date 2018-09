Brutta caduta sulla pista di Misano Adriatico: ferito un centauro di 46 anni

Cronaca

Misano Adriatico

| 19:51 - 12 Settembre 2018

Un 46enne è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul tracciato del Misano World Circuit di Misano. E' successo mercoledì pomeriggio, intorno alle 16.45. Nel sinistro, non sono rimaste coinvolte altre persone oltre al centauro, che si trovava sulla pista di Santa Monica per dare sfogo alla sua passione per le due ruote. A seguito della brutta caduta e il violento impatto con il terreno, il 46enne ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, giunti con l'elisoccorso. Il motociclista è stato trasportato al 'Bufalini' di Cesena con un codice rosso.