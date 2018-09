Calcio C, sulla strada del Rimini subito tre ex: Bifulco, Nicastro e Vantaggiato. Ecco chi sono gli altri

Sport

Rimini

| 17:40 - 12 Settembre 2018



Scopriamo con l'aiuto del collega Cristiano Cerbara i giocatori ex biancorossi che la squadra di Luca Righetti troverà sulla sua strada in questa stagione. Quelli di maggior valore si materializzeranno subito nella partita d'esordio di mercoledì 19: si tratta di un tris d'assi formato da Alfredo Bifulco (2015-16), Francesco Nicastro (2013-14), Daniele Vantaggiato (2007-2009, foto), protagonista quest'ultimo nel campionato cadetto con 25 reti in una stagione mezzo: a gennaio del 2009 fu ceduto al Parma in serie B (13 presenze quattro gol).



GLI EX GIOCATORI NEL GIRONE B

Feralpi Salò: Mattia Marchi (2008-10)

Fermana: Mattia Valentini (dalle giovanili fino al 2014)

Gubbio: Nicola Malaccari (2009-10)

Imolese: Samuele Sereni (2013-14)

Pordenone: Filippo Florio (2014-15)

Ravenna: Matteo Ronchi (giovanli-2016)

Teramo: Mirco Spighi (2011-13)

Ternana: Alfredo Bifulco (2015-16), Francesco Nicastro (2013-14), Daniele Vantaggiato (2007-2009)

Triestina: Davide Bariti (2015-16)

Vis Pesaro: Ivan Buonocunto (2010-2012), Radoslav Kirilov (giovanili fino 2010), Alessandro Marchi (giovanili-2010), Emiliano Olcese (2010-11)



GLI EX ALLENATORI NEL GIRONE B

Ravenna: Luciano Foschi (1992-93 giocatore)

Renate: Oscar Brevi (2015)



GLI EX GIOCATORI NEGLI ALTRI GIRONI

Arezzo: Michael Varutti (2015-16)

Bisceglie: Daniel Onescu (2010-2013)

Casertana: Nicola Mancino (2016)

Catania: Ramzi Aya (2013-14)

Catanzaro: Mattia Maita (2012-13), Andrea Signorini (2015-16)

Cuneo: Vlad Marin (2014-15)

Juventus B: Alessandro Di Pardo (giovanili-2016)

Juve Stabia: Daniele Paponi (2008-09), Roberto Vitiello (2006-2010)

Lucchese: Riccardo Martinelli (2013-2016)

Monopoli: Filippo Berardi (2014-15)

Olbia: Daniele Ragatzu (2015-16)

Piacenza: Davide Di Molfetta (2015-16)

Pro Patria: Paolo Tornaghi (2009-10)

Pro Piacenza: Angelo Raffaele Nolè (2009-10)

Pisa: Francesco Lisi (2015-16), Davide Moscardelli (2005-2007)

Sicula Leonzio: Gianluca Esposito (2015-16)

Siena: Michele Nardi (giovanili fino 2004), Mirko Romagnoli (2017-18)

Trapani: Andrea Dini (dalle giovanili fino al 2015), Giacomo Tulli (2009-10)

Triestina: Davide Bariti (2015-16)

Virtus Francavilla: Alessandro Albertini (2015-16)

Viterbese: Alessandro Polidori (2015-16), Simone Palermo (2007-08), Michele Rinaldi (2008-2010)



GLI EX ALLENATORI NEGLI ALTRI GIRONI

Catania: Andrea Sottil (2008-09 giocatore)

Piacenza: Arnaldo Franzini (1997-99 giocatore)

Pisa: Luca D’Angelo (2001-2013 giocatore, dirigente, allenatore), Riccardo Taddei vice (giocatore 2012-13)