Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini nel 2020: prosegue l'iter di candidatura della città

Attualità

Rimini

| 16:38 - 12 Settembre 2018

Sarà resa nota nel giro di qualche settimana la sede scelta per l’Adunata Nazionale degli Alpini 2020. Anche la città di Rimini è in corso per ospitare l’evento e tale scopo la Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato un protocollo d’Intesa a supporto della promozione della candidatura che coinvolge oltre all’Amministrazione riminese anche la Provincia, i Comuni di Riccione, Bellaria, Cattolica e Misano e Destinazione Romagna.

La candidatura di Rimini, che concorre ad ospitare l’evento insieme a Firenze, Verona e Torino, ha superato il primo vaglio degli Organismi Direttivi Nazionali dell’Associazione Nazionale Alpini che nel giro di qualche settimana ufficializzerà la sede scelta per un appuntamento che muove oltre mezzo milione di persone.

Il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Giunta impegna il Comune di Rimini a fornire strutture e materiali per l’organizzazione dell’Adunata; a Destinazione Romagna e agli altri Comuni coinvolti il compito di cooperare in particolare nella promozione dell’evento e supportare gli organizzatori.