Volley, il 6-7 ottobre al Flaminio 'Rimini Volley Cup' con Verona, Milano, Latina e Padova

Sport

Rimini

16:20 - 12 Settembre 2018





Un nuovo e spettacolare evento griffato “Rimini Sporting Show” sta per arrivare.

Dopo la serie di allenamenti e incontri aperti al pubblico avvenuti ad agosto con le Nazionali di volley femminile di Canada, Bulgaria, Turchia e Germania, tutte e quattro impegnate ai prossimi Campionati mondiali in Giappone, Volley Project e Pallavolo Viserba ora annunciano che nel primo weekend di ottobre si terrà “Rimini Volley Cup”, un torneo quadrangolare veramente unico.

Sul parquet del palazzetto dello sport “Flaminio”, sabato 6 e domenica 7 ottobre, si sfideranno infatti 4 delle 14 squadre militanti nella SuperLega della pallavolo maschile una settimana prima dell’inizio della nuova stagione sportiva. Prima partita alle ore 17, la seconda a seguire.

Saranno assolute protagoniste la Calzedonia Verona (5ª in SuperLega, quarti di finale play-off scudetto e semifinali play-off 5° posto nell’ultima stagione); la Revivre Axopower Milano (6ª in SuperLega 2017-2018, quarti di finale play-off scudetto e quarti di finale play-off 5° posto); la Kioene Padova (9ª in SuperLega 2017-2018, finale play-off 5° posto) e la Top Volley Latina (11ª in SuperLega e semifinali play-off 5° posto nella scorsa stagione). Un evento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di pallavolo, d’altronde non capita spesso di poter vedere dal vivo grandi personaggi sportivi come Andrea Giani (foto), coach della Revivre Axopower Milano nonché 3 volte campione del mondo con l’Italvolley; Cristian Savani, schiacciatore della Calzedonia Verona e vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra con l’Italvolley; Simone Parodi, schiacciatore della Top Volley Latina e anche lui bronzo alle Olimpiadi del 2012; Dragan Travica, palleggiatore della Kioene Padova e terzo classificato a Londra 2012; e Nikola Grbić, coach della Serbia e della Calzedonia Verona nonché vincitore di due medaglie olimpiche (bronzo ad Atlanta 1996 e oro a Sidney 2000).

“Rimini Sporting Show” è il nuovo format sportivo ideato da Volley Project in collaborazione con Pallavolo Viserba, patrocinato da Comune di Rimini, Via Emilia e Regione Emilia Romagna. Media partner Radio Bruno, sponsor tecnico Mizuno e logistic partner Sigismondo Travel Group e Litoraneo Suite Hotel.



Biglietti in vendita su TicketOne (www.ticketone.it).

Si può seguire “Rimini Sporting Show” sulla pagina Facebook di Volley Project (https://www.facebook.com/V0lleyPr0ject/).