Basta problemi di ordine pubblico: "Vietare bevande alcoliche sul suolo pubblico"

Attualità

Rimini

| 16:09 - 12 Settembre 2018

Rimini pensa al divieto di consumo di bevande alcoliche sul suo pubblico. Mercoledì mattina la Prima Commissione Consiliare ha esaminato la mozione sul tema presentata dal Consigliere Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia). Nella fattispecie, il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rimini vieta di “assumere bevande con contenuto alcolico superiore ai 21 gradi alcolici effettuata in luogo pubblico”, cioè i superalcolici. Gioenzo Renzi chiede di vietare il consumo di qualsiasi bevande alcoliche su suolo pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione, o aree pubbliche autorizzate da parte della Amministrazione Comunale, con sanzioni dai 100 ai 600 euro. Il consumo potrà essere autorizzato in deroga, solo in occasione di iniziative e manifestazioni particolari di interesse collettivo, individuate dalla Giunta Comunale, sempre nel rispetto della vivibilità degli spazi pubblici e del consumo responsabile.

"Le occupazioni del suolo pubblico da parte di persone col bicchiere o la bottiglia in mano o che bivaccano alimentano una immagine diseducativa, nuocciono al decoro e alla vivibilità urbana, creano disagio ai cittadini che attraversano gli spazi pubblici, causano problemi di ordine pubblico e sicurezza, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti e imbrattamenti, l’abbandono a terra dei contenitori di vetro, latta o plastica", spiega Gioenzo Renzi.