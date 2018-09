Visita ai nonni riccionesi in montagna per il sindaco Tosi e la vicesindaco Galli

Attualità

Riccione

| 15:51 - 12 Settembre 2018

Una giornata trascorsa con i nonni riccionesi che per la vacanza di fine estate hanno scelto la località montana di Andalo. Il sindaco Renata Tosi e il vice sindaco e assessore ai servizi alla persona Laura Galli li hanno incontrati martedì scorso nella vista che ripete quella già avvenuta a giugno. In questi giorni sono 72 i pensionati ospiti in hotel selezionati e che hanno svelto la montagna per riposarsi e godere delle bellezze del territorio. La visita degli amministratori ha consentito di fare il punto con i nonni per prepararsi a partecipare alle attività del tempo libero appositamente organizzate dal Comune di Riccione per la terza età e che partiranno a breve. La visita è stata anche l’occasione per festeggiare il compleanno di un ospite riccionese e premiare i partecipanti a tornei bocce e carte.