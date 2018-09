Furti e rapine in calo, soddisfazione dei Carabinieri di Novafeltria: 'i rinforzi estivi hanno funzionato'

Cronaca

Rimini

| 15:16 - 12 Settembre 2018

Grande soddisfazione della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, diretta dal Capitano Silvia Guerrini, per il riscontro delle attività di controllo estive. In tutta la Provincia di Rimini i furti hanno registrato un calo del 25,1% rispetto al 2017, le rapine del 44,4%. Il lavoro di squadra tra le diverse Compagnie dei Carabinieri, coordinato dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, ha permesso un controllo ancora più efficace di tutto il territorio. Nell'estate segnata dai grandi eventi in Riviera, non si potevano certo tralasciare le esigenze di sicurezza dei comuni dell'entroterra. Per questo, il Comandante Sportelli ha deciso di assegnare alla Compagnia Carabinieri di Novafeltria nove unità di rinforzo, che hanno fatto la differenza, permettendo un aumento del 23% delle pattuglie esterne. Un fattore che ha inciso molto sulla prevenzione e sulla repressione dei furti. La strategia è stata ribattezzata "operazione saldatura", del mare con la Valmarecchia, oppure "la cinturazione", per evitare che i "predoni" si spostassero dalla Riviera all'entroterra, terreno fertile. Invece la guardia delle forze dell'ordine non si è abbassata. Ora i rinforzi dell'Arma hanno lasciato il riminese, ma i Carabinieri, a pieno organico, continuano a monitorare le zone di propria competenza. L'attività non si limita al contrasto e alla prevenzione di furti, rapine ed episodi di spaccio; grande attenzione anche sul versante dell'alcool, alla guida, ma anche sulla somministrazione di alcolici ai minori o alle persone ubriache, con intensa attività di accertamento sui locali. Rimane inoltre alta la concentrazione per garantire la sicurezza, in Valmarecchia, durante i grandi eventi autunnali come la Fiera Nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant'Agata Feltria e la Sagra della polenta di Perticara, la Fiera del formaggio di fossa di Talamello.