Dopo la denuncia ubriaco torna a bere: nei guai anche il titolare di un bar di Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 15:03 - 12 Settembre 2018

Ubriaco semina lo scompiglio a Novafeltria, ma nei guai finisce anche il titolare del bar che gli ha servito da bere. E' quanto successo qualche giorno fa nella cittadina riminese: i Carabinieri hanno fermato un 48enne di origine sardo, che girava per le vie di Novafeltria in stato di ubriachezza. In tasca aveva un coltello ed è stato così denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In Caserma però ha dato in escandescenze e, una volta formalizzata la denuncia, si è rivolto sprezzante ai Carabinieri: "Adesso esco e vado a bere, alla faccia vostra". Ha evitato una seconda denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, ma il 48enne è stato seguito ed è stato visto mentre entrava in un bar. Il titolare, nonostante l'uomo fosse palesemente ubriaco, gli ha comunque versato una birra. E' finito così nei guai, denunciato ai sensi dell'art.691 del codice penale, per il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.