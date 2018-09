Rimini: convinto che i vicini gli staccassero la luce, per vendetta si trasforma in piromane

Cronaca

Rimini

| 14:56 - 12 Settembre 2018

"Sono stato vittima di dispetti da parte dei miei vicini e li sto punendo". Così ha cercato di giustificarsi un 51enne riminese, con problemi di tossicodipendenza e in cura al Sert, fermato dopo aver appiccato il fuoco allo scooter di uno dei vicini di casa, in una palazzina di Viserba. L'uomo è stato arrestato lo scorso fine settimana dai Carabinieri, dopo aver reso un incubo la vita degli altri condomini. Il 51enne era rimasto senza luce in casa: pensava che fosse stato un comportamento "doloso" dei vicini, in particolare dell'uomo che, per vendetta, si è visto distruggere lo scooter. In realtà era un banale guasto, a causa del distaccamento di due fili elettrici. Il 51enne, prima di dare fuoco allo scooter, aveva inoltre staccato i contatori degli altri condomini. Dopo l'arresto si trova ora nel carcere dei Casetti di Rimini.