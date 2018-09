Tenta di rapinarlo in pieno giorno poi gli lancia contro dei sampietrini. Arrestato

Cronaca

Cattolica

| 14:49 - 12 Settembre 2018

Ha cercato di rapinare un malcapitato cattolichino in pieno giorno poi, non pago, gli ha lanciato contro dei sampietrini. Un 40enne napoletano, residente da tempo a Cattolica, è stato arrestato dai Carabinieri. I fatti risalgono allo scorso gennaio: il rapinatore aggredì alle spalle un 45enne di Cattolica, afferrandolo per il collo, nel tentativo di portargli via il portafoglio. L'aggredito riuscì a divincolarsi e a liberarsi dalla morsa del napoletano che, vistosi sfumare il colpo, prese dei sampietrini e li lanciò contro il 45enne. Quest'ultimo riconobbe in seguito il malvivente e i Carabinieri, a seguito anche dei riconoscimenti fotografici, hanno identificato e rintracciato il colpevole. Il 40enne, con precedenti, è ora agli arresti domiciliari.