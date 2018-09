Comune di Rimini parte civile anche nel processo d'appello a Butungu per gli stupri di Miramare

Cronaca

13:03 - 12 Settembre 2018

Con un referto approvato nell’ultima seduta, la Giunta Comunale ha deciso di confermare la costituzione del Comune di Rimini come parte civile nel processo in corso che vede come imputato Guerlin Butungu, condannato in primo grado dal tribunale di Rimini per le violenze compiute ai danni di tre persone nell’agosto dello scorso anno. Sentenza al quale Butungu ha deciso di presentare ricorso alla Corte di appello di Bologna.

Già nel primo grado di giudizio il Comune di Rimini si era costituito parte civile, nominando come legale difensore l'avvocato Maurizio Ghinelli del Foro di Rimini. La Giunta ha quindi confermato di partecipare anche a questa nuova fase del processo, affidandosi nuovamente all’avvocato Ghinelli.