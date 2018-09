Calcio C, Rimini che avvio: mercoledì 19 esordio a Terni, poi Triestina in casa e Vicenza fuori

Sport

Rimini

| 12:28 - 12 Settembre 2018



Diramato il calendario di serie C mercoledì a Firenze. Ecco la prima giornata mercoledì 19 settembre:

Fermana-Virtus Verona

Gubbio-Ravenna

Imolese-Albinoleffe

LR Vicenza-Giana Erminio

Monza-Feralpisalò

Pordenone-Fano

Sambenedettese-Renate

Sudtirol-Teramo

Ternana-Rimini

Triestina-Vis Pesaro



Alla seconda giornata (23/)) in casa con la Triestina, poi trasferta a Vicenza (26/), in casa col Pordenone (30/9), trasferta col Giana Erminio (7/10), in casa col Teramo (14/10), trasferta a Salò (17/10), trasferta con l'Imolese (21/10), in casa col Sud Tirol (28/10), trasferta a Gubbio (4/11), in casa con la Fermana (11/11), derby a Ravenna (18/11), in casa col Virtus Vecomp (25/11), trasferta a Fano (2/12), in casa con Albinoleffe (9/12) e poi col Monza (12/12), trasferta a San Benedetto del Tronto (16/12), in casa la Vis Pesaro (23/12), fuori il Renate (26/12).