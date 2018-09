Nuovo asfalto in viale Abruzzi: lavori al via a Riccione, circolazione auto a senso unico alternato

Attualità

Riccione

12 Settembre 2018



Sono partiti in settimana a Riccione i lavori di messa in sicurezza e asfaltatura di viale Abruzzi. Si tratta di un significativo intervento di riqualificazione nell’ambito del piano di manutenzione stradale centrale per la Giunta a partire dal suo insediamento e per i prossimi anni. In viale Abruzzi gli operai sono al lavoro per eliminare rialzi e avvallamenti presenti sulla carreggiata e procedere al rifacimento della pavimentazione in asfalto.

L’intervento presumibilmente proseguirà per tutta la settimana.

In questi giorni la circolazione sarà regolata da impianto semaforico a senso unico alternato. Dopo i lavori di preparazione del cantiere e l’asfaltatura del viale, si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.