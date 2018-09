Morciano, al via le proposte sportive fino ai 99 anni: tennis, dodgeball, giocasport

Sport

Morciano di Romagna

| 12:09 - 12 Settembre 2018

Ai nastri di partenza la nuova stagione di corsi autunnali ed invernali organizzata dalla società ‘360 Sport’ di Morciano. Dal tennis per esperti e principianti al Dodgeball, dalla ginnastica dolce al Giocasport, anche quest’anno non mancheranno le opportunità per tutti gli sportivi dai 4 ai 99 anni. Oltre 300 gli iscritti alle diverse attività nella passata stagione: quest’anno la società punta ad alzare ulteriormente l’asticella grazie anche all’inaugurazione degli spazi coperti del nuovo ‘Pala 360 Sport’ (ex bocciodromo). Ricordiamo che ‘360 Sport’ è una delle poche realtà in Emilia – Romagna ad essere stata riconosciuta come Centro Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport (con test motori di ingresso e di fine anno, passaporto sportivo e metodi di insegnamento all’avanguardia). Il team di insegnanti certificati di ‘360 Sport’ comprende Stefan Buca, Tommaso Morotti, Elisabetta Mosconi, Davide Arduini, Antonio Vicelli e Angelo Vicelli (responsabile didattico).

Grande attesa per i corsi di tennis per bambini, ragazzi ed adulti che si terranno, come di consueto, al Ct Morciano dal lunedì al sabato. Tre i campi coperti a disposizione dei tennisti, con un’ampia gamma di orari tra cui poter scegliere. Per tutti gli aspiranti tennisti, la società organizza delle prove gratuite in due distinte giornate, sabato 15 e domenica 23 settembre: alle 17 per i bambini (scuola elementare), alle 18 per i ragazzi (scuola media e superiore), alle 19 per gli adulti.

Per informazioni, iscrizioni e altri giorni e orari: 3484442642 oppure pagina Facebook ‘Circolo Tennis Morciano’.

Di seguito un riassunto di tutte le attività autunnali ed invernali promosse da ‘360 Sport’.

Sede di Morciano (via Stadio)

- Scuola tennis per bambini, ragazzi e adulti; prove gratuite sabato 15 e domenica 23 settembre: alle 17 per i bambini, alle 18 per i ragazzi, alle 19 per gli adulti.

- Gioca Sport; prove gratuite venerdì 14 e sabato 22 settembre: dalle ore 18 (fascia di età dai 3 ai 5 anni) e dalle 19 (fascia di età dai 6 ai 10 anni)

- Dodgeball; prove gratuite venerdì 14 settembre (dalle 16.30) e domenica 23 settembre (dalle 18.30) presso il ‘Pala 360 Sport’ (ex bocciodromo di Morciano)

- Corso di ginnastica dolce; prova gratuita venerdì 14 settembre alle ore 20.30.