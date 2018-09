Servizio civile all'Unione Italiana Ciechi di Rimini, ecco tutte le info per candidarsi

Attualità

Rimini

| 12:06 - 12 Settembre 2018

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Rimini offre quattro posti per volontari del Servizio Civile Nazionale. Requisiti richiesti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni; non aver riportato condanne penali. I volontari selezionati dovranno svolgere attività di accompagnamento a persone non vedenti.

Il servizio avrà la durata di 12 mesi, durante i quali i volontari riceveranno un compenso mensile dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di 433,80 euro ed il servizio da loro prestato sarà riconosciuto ai fini pensionistici.

Il progetto offre la possibilità di partecipare alle attività svolte dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Si tratterà di accompagnare i disabili con un mezzo pubblico oppure guidando il pulmino dell’associazione; affiancarli durante le uscite spiegando loro la situazione e gli ambienti attraversati facendogli vivere l’esperienza come se potessero vederla con i propri occhi. Il volontario dovrà avere una buona conoscenza del territorio; avere una buona conoscenza informatica e una conoscenza di base degli strumenti tiflologici e tiflotecnici.

La scadenza del bando è fissata per il 28 settembre.

Tutte le informazioni riguardo il progetto si possono trovare qui

Le domande corredate della documentazione come previsto dal bando ministeriale dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 settembre 2018 secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf all'indirizzo uici@pec.it

2) a mezzo “raccomandata A/R” intestata a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione territoriale di Rimini - Via Covignano N. 238 - 47923 Rimini

3) consegnate a mano presso la sede Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Territoriale di Rimini – Via Covignano N. 238 - 47923 Rimini negli orari di apertura uffici (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00)