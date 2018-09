Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 11:36 - 12 Settembre 2018

Un bidone per la raccolta di pile esauste è andato a fuoco nella prima serata di martedì a San Giovanni in Marignano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 21 in via Dei Castagni 200 nella sede di una ditta che si occupa di batterie ed accumulatori. Le fiamme hanno danneggiato anche un furgone Iveco Daily parcheggiato vicino all'officina adiacente al luogo dell'incendio. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri di Cattolica.