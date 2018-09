The student beach, conto alla rovescia per il Capodanno sulla sabbia di Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:15 - 12 Settembre 2018

Dalle 14, appuntamento sulla sabbia di Bellaria Igea Marina per celebrare la fine della stagione estiva con un evento unico. Il Capodanno a The Student Beach.

Dopo la festa del Natale a Ferragosto con lo schiuma party e Babbo Natale in costume e bikini, inizia il conto alla rovescia per il Veglione di Capodanno.

Scenografie, musica, coreografie e tante sorprese per festeggiare una stagione a gonfie vele.

Dalle 14 alle 20 sarà un incalzare di musica, animazione e celebrazioni per The Student Beach, la spiaggia per soli studenti che per tutta la stagione ha animato le giornate con un calendario diurno ricco di sport con tornei di calcio saponato, teqball, calcio freccette, beach volley, footvolley, tiro alla fune sCool, twister, zumba… ma anche goliardico con il tiro al secchione e tanti contest divertenti spalmati su diecimila metri quadri di divertimento.

Una vacanza “senza telefonino” fatta di connessioni, relazioni, nuovi amici e di sano divertimento

E’ stata una ricreazione senza fine da giugno a settembre: dal lettino al campo di beach volley, dai tornei al fast food con musica, giochi, risate, leggerezza esclusivamente dedicata ai ragazzi dai sedici ai ventinove anni.

Un’estate goliardica per migliaia di giovani arrivati da tutta Italia grazie a The Student Beach il grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria Igea Marina.

Inizia la scuola e finiscono le vacanze ma lo staff è al lavoro per l’estate 2019 con un progetto senza precedenti.