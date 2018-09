Cronaca

Rimini

| 09:24 - 12 Settembre 2018

Un altro incidente che ha visto coinvolti un'auto ed una moto. Si è verificato a Rimini mercoledì mattina verso le 8.20 sulla via Circonvallazione Nuova all'altezza di Mondo Convenienza. Una persona, di cui non sono state rese note le generalità, è rimasta seriamente ferita ed è stata portata in ospedale all'Infermi in condizioni serie. Per i rilievi ed i soccorsi erano presenti un'ambulanza, un'automedica e la Polizia.