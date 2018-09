Cadavere trovato a San Giovanni, ancora mistero. Neppure l'autopsia risolve il caso

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 07:53 - 12 Settembre 2018

Eseguita l'autopsia sui resti del giovane trovato cadavere a San Giovanni in Marignano venerdì scorso. dai primi riscontri si tratterebbe di una persona con la pelle scura e il corpo non presenterebbe lesioni tali da giustificare percosse od incidenti stradali. Le condizioni del corpo, in avanzato stato di decomposizione, rendono difficile ottenere tante informazioni. Impossibile recuperare le impronte digitali. Uno dei prossimi passi per l'identificazione del ragazzo è la comparazione del suo dna con quello di un uomo che teme si possa trattare di suo figlio, di cui non ha notizie da tempo.