Caduta massi a Cà Gianessi di Novafeltria, chiusura di 50 metri di strada

Attualità

Novafeltria

| 07:44 - 12 Settembre 2018

Chiusura "a titolo precauzionale" di parte della strada vicinale di Cà Gianessi nel comune di Novafeltria. L'ordinanza contingibile ed urgente è stata emessa dal Comune dopo una caduta massi da un costone roccioso avvenuta il 2 settembre. Alcune rocce sono state fermate o rallentate dalle piante presenti tra il costone roccioso e la strada. A seguito di un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico avvenuto il giorno dopo e uno con l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 4 settembre, si è deciso per la parziale chiusura di circa 50 metri di strada. Il sindaco nell'ordinanza parla di "potenziale pericolo soprattutto in caso di avverse condizioni meteo, di ulteriori distacchi di materiale roccioso che potrebbero interessare la viabilità sottostante". La chiusura è necessaria per questioni di sicurezza e per mettere in atto tutto quanto necessario per il ripristino delle condizioni ottimali. La strada collega le località di Cà Gianessi e Viggiolo e viene usata soprattutto dalle attività agricole della zona. Esiste una viabilità alternativa dalla Strada Provinciale Santagatese per la località Viggiolo percorribile solo da autoveicoli leggeri a causa del restringimento della carreggiata stradale in corrispondenza dell’ingresso al nucleo abitato.