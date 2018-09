Podio mondiale master per Giuseppe Ugolini, suo il terzo posto negli 800 metri fra gli over55

Sport

Rimini

| 07:34 - 12 Settembre 2018

Eccezionale bronzo mondiale per Giuseppe Ugolini, il fortissimo master riminese tesserato per l’Olimpia Amatori ed allenato da Elena Borghesi, che martedì 11 settembre a Malaga, in Spagna, ha conquistato il terzo posto negli 800 metri fra gli over55 ai Campionati mondiali master di atletica.

Insegnante di informatica all’ITTS “Belluzzi-Da Vinci” di Rimini, Ugolini ha ottenuto il grande risultato dopo i due turni preliminari di qualificazione delle batterie e delle semifinali, che l’hanno visto classificarsi secondo in entrambi i casi.

La finale è stata una gara avvincente chiusa con una volata mozzafiato con ben 9 atleti al traguardo racchiusi nello spazio di 2 secondi, in particolare il vincitore, lo statunitense Ray Knerr, ha fatto segnare 2’09”90, il secondo, il britannico Simon Bickers, ha chiuso in 2’09”95, ed Ugolini è giunto terzo in 2’10”00.

Imbattuto a livello nazionale da due stagioni, Ugolini nel 2018 ha fatto doppietta fra 800 e 1500 metri sia nei Campionati italiani indoor che outdoor.

Suoi i primati nazionali fra gli over55 stabiliti in questa stagione negli 800 metri, 2’09”58 al coperto e 2’08”21 all’aperto, per un 2018 da incorniciare!