Claudia Dipilato, campionessa italiana di Pole Dance a Rimini per insegnare i segreti della discipina

| 07:18 - 12 Settembre 2018

Imparare la Pole Dance con la campionessa italiana Claudia Dipilato. E’ la possibilità che avranno tutte le sportive riminesi, dai nove anni in su, che si vogliano avvicinare a questa spettacolare e artistica disciplina.

“Da sabato 15 settembre partono le mie lezioni di prova gratuita nella palestra Rimini GymTeam di via Grandi a Viserba, qualche giorno prima dell’Open Day che è previsto per il 22 settembre – spiega la stessa Dipilato. – E tutte coloro che lo vorranno, anche principianti, potranno mettersi alla prova. Sono molto felice perché, dopo tanti anni di lavoro in diverse palestre della provincia e di San Marino, questa è la prima volta che tengo dei corsi gestiti e organizzati da me in prima persona”.

La riminese Dipilato è uno dei personaggi più importanti della Pole Dance italiana. Lo scorso mese di maggio si è laureata campionessa italiana PoleSport POSA nella categoria Over 40 Competitive lasciandosi alle spalle la campionessa del mondo Samanta Fabbrini, giunta terza, e Iliana Ciccarello, campionessa europea 2017 e nota in tv per essere stata finalista a Italia’s Got Talent 2017. Grazie a questo titolo, in autunno parteciperà ai mondiali di Fort Lauderdale, in Florida. E’ anche capo giuria internazionale per la federazione internazionale POSA (Pole Sports and Arts World Federation) e giudice nazionale e internazionale della IPDC (Italian Pole Dance Contest).

“Sono risultati e ruoli che mi riempiono di soddisfazione – continua la Dipilato – ma chi diventerà mio allievo, deve soprattutto sapere che può contare su una docente certificata sia come insegnante per adulti e bambini con i metodi PoleXgym e Csen, sia come preparatrice atletica per under e over 18 per la federazione POSA e per IPDC”.

Chi volesse cimentarsi con la Pole Dance, disciplina in grande espansione, potrà dunque farlo dal 15 settembre. Chi volesse maggiori informazioni, può telefonare al 3493719624.

Nella foto: Claudia Dipilato nella coreografia che le è valsa il titolo italiano.