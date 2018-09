Cronaca

Misano Adriatico

| 07:11 - 12 Settembre 2018

Auto contro moto nella notte a Misano Adriatico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 in via Grotta all'incrocio con via Marecchia. La persona ferita à una donna di 42 anni portata in ospedale a Cesena in condizioni serie. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica ed i Carabinieri.