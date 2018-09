Calcio, in Nations League San Marino ko in casa per 3-0 contro il Lussemburgo

Sport

Repubblica San Marino

| 00:47 - 12 Settembre 2018

Finisce 3-0 per il Lussemburgo l’esordio casalingo della Nazionale di San Marino (foto Fsgc) in Nations League al termine di una prova coraggiosa dei titani, aggressivi e propositivi.

Rispetto a Minsk il ct Varrella ha operato quattro lanciando dal primo minuto (ed all’esordio in Nations League) Brolli, Golinucci e Grandoni. Aveva invece già giocato uno scampolo di partita in Bielorussia, Danilo Rinaldi, chiamato agli straordinari in fascia.

L’avvio della Nazionale è buono, ma sono gli ospiti a passare al 9’: un traversone dalla sinistra è respinto coi pugni da Benedettini, purtroppo sui piedi di Chanot che di sinistro dal limite dell’area trova il chirurgico diagonale dello 0-1.

Raddoppio ospite al 45’. Joachim, scattando tra Simoncini e Brolli trova il diagonale mancino che filtra tra le gambe del capitano biancoazzurro e trafigge Benedettini.

Nella ripresa al 7’ tris degli ospiti in contropiede con Sinani, servito sul filo dell’offside da Vincent Thill; pezzo di bravura dell’ala lussemburghese, che libera un mancino fulminante sul primo palo, imprendibile per Benedettini.



SAN MARINO [3-4-3] Benedettini; Brolli, D. Simoncini, Palazzi; Battistini, Golinucci, Giardi, Grandoni; Berardi, M. Vitaioli, Rinaldi

A disp.: A. Simoncini, Zavoli, Cesarini, Tosi, F. Vitaioli, Gasperoni, Angelini, Della Valle, Lunadei, Biordi, Hirsch, Tomassini. All.Varrella



LUSSEMBURGO [4-3-3] Moris; Jans, Chanot (dal 70’ Jänisch), Martins, Carlson; O. Thill (dal 46’ V. Thill), Philipps, Barreiro Martins (dal 46’ Mutsch); Sinani, Joachim, Da Mota. A disp.: Schon, Kips, Mahmutović, Malget, Bohnert, Gerson, Rodrigues, Turpel, Deville. All. Holtz