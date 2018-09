Calcio C, a sorpresa ecco i gironi: A e B a 20 squadre. Si gioca domenica e lunedì o martedì e mercoledì?

Sport

Rimini

| 21:45 - 11 Settembre 2018

Il Direttivo di Lega Pro in una nota informa che ha preso atto della decisione assunta dal Collegio di Garanzia del CONI così come della posizione contraria espressa dal Presidente Frattini, che apre non pochi interrogativi ai quali si auspica possa arrivare una risposta delle autorità competenti.

Il Consiglio Direttivo, in assenza della certezza delle regole che governa il sistema calcistico, ha manifestato l’impossibilità di iniziare un campionato. Ciononostante, nel rispetto della competizione sportiva, dei calciatori, delle società sportive e dei tifosi, ha deliberato l’approvazione dei gironi e la presentazione dei calendari, lasciando impregiudicati i diritti delle società ad agire a tutela dei propri interessi e confidando che gli organi della giustizia sportiva ripristinino il rispetto delle regole.

Gironi A e B a 20 squadre, il C a 19. Mercoledì mattina a Firenze il calendario. Il girone B è quello annunciato.

Stando alle indiscrezioni, l'inizio del campionato dovrebbe essere per martedì e mercoledì prossimi, tuttavia le società potrebbero accordarsi per giocare domenica e lunedì.

Questa la suddivisione: Girone A - Nord ovest; Girone B - Nord est; Girone C - Sud. 'Sezionata' l'Italia centrale con le squadre toscane nel Girone A, le umbre e marchigiane nel B e le laziali nel C.

Queste invece, le variazioni rispetto all'anno scorso: Monza nel Girone B (era in A) e Viterbese nel C (anche questo club era nel Girone A).

GIRONE A: Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena, Virtus Entella



GIRONE B: Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, L.R. Vicenza, Virtus, Virtus Vecomp Verona, Vis Pesaro



GIRONE C: Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese