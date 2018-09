Calcio, la B resta a 19 squadre. Mercoledì alle 11,30 a Firenze i gironi e il calendario di serie C

Sport

19:15 - 11 Settembre 2018

Il Collegio di Garanzia del CONI sovverte i pronostici e conferma la decisione della Lega B, che aveva bloccato i ripescaggi, portando il campionato cadetto a 19 squadre. Lo hanno deciso le Sezioni Unite presiedute da Franco Frattini. Le motivazioni saranno rese note soltanto nei prossimi giorni.

"La Serie B resta a 19 squadre ma ho votato contro. Per la prima volta nella mia carriera da presidente, ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2 con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Il campionato continua a 19 squadre". Così Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del CONI, ai microfoni di Sky Sport.

Mercoledì alle 11,30 a Firenze i gironi e il calendario di serie C. Giovedì 13 è attesa la sentenza del Tar del Lazio sul Santarcangelo Calcio, ultima chance per la riammissione del club giallorosso alla serie C.



IL POSSIBILE GIRONE B Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro.