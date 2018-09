San Patrignano, un arrestato su 5 ha problemi droga o alcol

Attualità

Rimini

| 18:58 - 11 Settembre 2018

Nel Paese "un arrestato su cinque ha problemi di droga o alcol" e "continuare a sottovalutare il fenomeno dipendenze è un grande errore". E' quanto sostiene il presidente della Comunità di recupero di San Patrignano, Andrea Tinelli, secondo cui dietro il 25% dei reati ci sono alcol e droga e sono soprattutto "giovanissimi che, nella maggior parte dei casi, commettono reati proprio per alimentare la propria tossicodipendenza". A giudizio dell'esponente della comunità riminese "praticamente ogni giorno in Italia vengono commessi reati da persone sotto l'effetto di stupefacenti o in piena crisi d'astinenza: dalle rapine ai furti, dai maltrattamenti in famiglia agli stupri, omicidi, nei casi ancora più gravi. Gli omicidi stradali sono poi un capitolo a parte. La criminalità è in molti casi direttamente collegata all'uso di sostanze". Quindi, ha argomentato ancora Tinelli, "il risultato della recrudescenza delle dipendenze è un popolo di potenziali criminali abbandonati a loro stessi, senza possibilità di recupero e con nessuna prospettiva di reinserimento: non abbiamo mai condannato o sfavorito l'approccio repressivo, ma non dobbiamo lasciarlo a se stesso". Di fronte a questo quadro, ha evidenziato, "il circuito del recupero e del reinserimento andrebbe rafforzato in tutta Italia, il Governo è chiamato a rafforzare interventi di cura e riabilitazione quindi anche a sostenere le Comunità come la nostra che si occupa di questo problema non da un giorno, ma da ben 40 anni". Nel 2017, ha concluso il presidente della comunità romagnola, "San Patrignano ha ospitato 163 ragazzi in regime alternativo al carcere per un totale di 18.084 giornate che da detenuti sarebbero costati allo Stato 150 euro al giorno. Il risparmio totale per lo Stato ammonta quindi a 2.712.600 euro".