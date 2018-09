Novafeltria, inserire gli studenti stranieri nelle classi: docenti a lezione del prof. Fabio Caon

Attualità

Novafeltria

| 18:38 - 11 Settembre 2018

Il professor Fabio Caon ha tenuto un corso di formazione per i docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado all'istituto Battelli di Novafeltria parlando di gestione delle classi multiculturali. Caon è docente di Didattica della comunicazione interculturale all'università ca' Foscari di Venezia da anni si occupa di inclusione con particolare riferimento agli studenti stranieri.





Con un intervento tra teoria e pratica scolastica, il docente veneziano ha illustrato le possibili strategie di gestione delle classi dove sono inseriti anche gli alunni stranieri e le problematiche di questi ultimi nel momento in cui vengono inseriti nelle classi. La riflessione è stata articolata rispetto alle strategie operative per valorizzare sia agli studenti stranieri da subito sia quelli italiani in un'ottica di mutuo arricchimento. La presenza multiculturale si può configurare, se ben gestita, come un'occasione di crescita anche per i docenti che, attraverso nuovi sguardi sul mondo, possono ripensare alla loro didattica e, più in generale, alla loro funzione educativa nella realtà odierna.