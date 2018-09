Dai Cuochi Sognatori al concerto di Laura Pausini: 5 eventi da non perdere a Rimini

Eventi

11 Settembre 2018

Mercoledì 12 settembre 2018 nel centro storico di Rimini il viaggio del gusto dei Cuochi Sognatori porta il pesce nella Vecchia Pescheria (adiacente Piazza Cavour). Il pesce torna sui banchi dell'antico mercato ittico con ‘Romagna Osteria’, il calendario di appuntamenti curato della Brigata del Diavolo-Cuochi sognatori. Sin dal mattino torna il pesce in vendita sui possenti banchi marmorei settecenteschi e due cuochi sognatori Mariano Guardianelli di Abocar due Cucine e Omar Casali del Marè di Cesenatico preparano un piccolo menu per colazione/pranzo. Lo spazio è aperto, tutti possono acquistare il pesce e degustare i piatti proposti. Nel pomeriggio omaggio alla città con visita condotta da una guida di Discover Rimini, con un percorso che partirà alle ore 17.00 dal Tempio Malatestiano (è richiesta la prenotazione). In serata si svolgerà la cena - evento preparata da uno straordinario collettivo di 8 cuochi della Brigata del Diavolo: Mariano Guardianelli di Abocar due Cucine, Silver Succi del Quarto Piano, Omar Casali del Marè, Gian Paolo Raschi Guido Mirarmare, Fabio Drudi Taverna Righi San Marino, Claudio di Bernardo Grand Hotel Rimini, Massimiliano Mussoni Sangiovesa, Gianluca Gorini da Gorini San Piero in Bagno per un menu dedicato alla cucina di mare nei giorni della riapertura della pesca. La cena è a posti limitati su prenotazione, per aderire si può chiamare o scrivere ai recapiti della Brigata del Diavolo. Info: 329 0174886

Sabato 15 e domenica sul Lungomare Spadazzi, due serate di spettacoli, show di luci e musica, che accenderanno il cielo di Miramare con effetti speciali esclusivi per un evento unico. Due serate di spettacolare competizione pirotecnica tra Italia ed Austria, 600 metri di costa illuminata da spettacoli piromusicali con cinque differenti postazioni di lancio fuochi, dal bagno 129 al 149. Due spettacoli creati appositamente per l’evento. Orario: dalle 22.00 Ingresso libero

sabato 15 e domenica 16 settembre 2018

Rimini, piazzale Fellini Gran premio Nuvolari 28°edizione. Manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, provenienti da tutto il mondo, che gareggeranno al Gran Premio Nuvolari in un percorso impegnativo di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro storico e rimarranno in mostra in piazzale Fellini. Info: www.gpnuvolari.it

Lunedì 17 settembre 2018 RDS Stadium (Ex 105 Stadium), piazzale Pasolini, 1 – Rimini Laura Pausini in concerto. Il tour segue la release mondiale di ‘Fatti Sentire’, l’ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music già certificato disco di platino. Con questo ultimo lavoro l’artista festeggia i suoi 25 anni di carriera e di successo, iniziati nel 1993 al Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 395698 www.stadiumrimini.net

Da venerdì 21 domenica 23 settembre 2018 Castel Sismondo, Piazza Malatesta - Rimini centro storico Giardini d'Autore - edizione autunnale

La mostra di giardinaggio con i migliori vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione autunnale 2018. Un appuntamento fisso per tutti gli amanti di giardinaggio che riconoscono in questa manifestazione qualità e prestigio, un’occasione per reperire piante ed essenze rare e condividere la conoscenza della cultura del verde in tutte le sue forme ed espressioni. Quest’anno sarà Castel Sismondo a ospitare l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, in cui i vivaisti esalteranno gli spazi esterni del Cortile del Soccorso, mentre gli artigiani e i designer del verde, impreziosiranno le sale interne dell’ala dedicata a Isotta degli Atti. In questa nuova edizione saranno tanti gli appuntamenti #off per il pubblico dalla scoperta dei giardini segreti più belli del centro storico alle installazioni green che segnano le tendenze del garden design mescolando piante, arredi e idee originali. Al Castello non mancherà lo Spazio Bimbi e un programma in anteprima per i giardinieri di domani con laboratori creativi e storie presso La Libreria dei Ciliegi (sabato 15 e martedì 18 settembre). Orario: venerdì dalle 14 alle 20; sabato e domenica orario continuato dalle 9.30 alle 19.30 Ingresso: 4 €; abbonamento weekend: 6 €; gratuito under 16. Info: 339 07028961 sito: giardinidautore.net

EVENTO SPORTIVO

20 - 23 settembre Rimini ospita la fase finale del 5° trofeo Coni under 14 - Kinder Sport. Si tratta della più importante manifestazione sportiva dedicata ai ragazzi, alla quale partecipano circa 5000 persone di cui 3500 atleti con 35 Federazioni presenti, 6 discipline associate, 20 delegazioni regionali.

La cerimonia inaugurale è prevista nella serata di giovedì 20, nella nuova Piazza sull'Acqua, alla presenza delle Istituzioni Pubbliche e del Coni, dopo l'arrivo della sfilata degli atleti da Piazza Tre Martiri lungo il Corso D'Augusto. Nella serata di sabato 22, la cerimonia conclusiva si terrà presso il Parco Fellini, dove è posizionato il Villaggio Kinder, ovvero il villaggio olimpico in cui sono previste delle animazioni per i ragazzi quando non sono impegnati nelle gare.

Info: www.coni.it/it/trofeoconi.html