Non era mai successo a Verucchio: una serata di musica tra robot e storia. FOTO e VIDEO

Verucchio

15:57 - 11 Settembre 2018

Musica, luci, spettacolari robot. E' stato un successo l'apertivo Inn - La grande Festa di fine estate organizzato dal Ghetto Quarantesi a Verucchio, in occasione della "Fira di Quatorg". Alle 21.45 si sono spente le luci di piazza Malatesta e sono entrati in scena gli spettacolari robot con luci che hanno attirato l'attenzione di tantissime persone. A quel punto sono partite le danze, con la musica anni '70 e '80 dei dj Duke Matteino e Tiziano Serrandrei e a seguire Paolo Nhe Dj e Davide Ruberto. "Non era mai successo a Verucchio questo connubio tra lo storico, lo stile villanoviano, e i robot, una miscela esplosiva", commentano gli organizzatori, soddisfatti per la riuscita dell'evento e per l'afflusso di persone, nonostante temperature pienamente autunnali. Grandi emozioni tra il pubblico anche per lo show di fuochi d'artificio, durato 26 minuti.