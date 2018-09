Rimini: due vongolare sorprese a pescare sotto costa, maxi multe e sequestri

Cronaca

Rimini

| 15:07 - 11 Settembre 2018

Nella notte tra lunedì e martedì la Guardia Costiera di Rimini ha effettuato controlli per verificare il rispetto delle leggi in materia di pesca. In azione sono entrati un team di quattro militari e un'unità navale del Corpo con l'ausilio della Sala Operativa. Nei guai sono finite due imbarcazioni allestite per la pesca delle vongole, fermate mentre pescavano in zone non consentite, essendo sotto costa a una distanza inferiore al limite previsto di 0,3 miglia nautiche. La Guardia Costiera ha comminato sanzioni amministrative per 8000 euro e disposto il sequestro di 800 kg di vongole. Sequestrate anche le attrezzature da pesca. Le violazioni riscontrate hanno determinato la decurtazione di punti alle licenze di pesca e ai titoli professionali dei Comandanti delle rispettive unità da pesca coinvolte.