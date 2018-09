Rimini: coppia ruba borsa in spiaggia, durante la fuga strattonano bagnino e turista

Cronaca

Rimini

| 14:43 - 11 Settembre 2018

Un 23enne italiano e una 20enne rumena, entrambi residenti a Torino, sono finiti nei guai nel pomeriggio di lunedì dopo un furto in spiaggia, all'altezza del lungomare Spadazzi di Rimini. I due giovani hanno rubato una borsa, sotto un ombrellone al bagno 132, contenente alcune decine di euro e un telefono cellulare: una volta raggiunti dal bagnino e da un altro turista, hanno reagito con strattoni per guadagnarsi la fuga. I due ragazzi sono stati arrestati per rapina e la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, un'anziana turista residente nel maceratese.

Da successivi accertamenti, sul capo del 23enne è risultata anche una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa di recente dal Tribunale di Torino, tra le cui prescrizioni vi era anche quella di non allontanarsi dalla propria dimora senza darne preavviso all’autorità che ha emesso il provvedimento. Questa inosservanza sarà segnalata all'autorità giudiziaria.