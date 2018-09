Riccione Pet Week-end, la Perla Verde amica dei quattrozampe: educazione cinofila e dog dance

Eventi

Riccione

| 09:51 - 11 Settembre 2018

Dal 13 al 16 settembre torna una nuova edizione di Riccione Pet Week-End, l’iniziativa organizzata da Federalberghi Riccione, Hospitality Mood in collaborazione con il Comune di Riccione, che propone servizi e attività dedicati a Fido e tutta una serie di opportunità per chi sceglie di trascorrere le vacanze in compagnia del proprio animale domestico.

Anche per questa edizione sono in programma moltissime attività da condividere con gli amici a quattro zampe, dalla passeggiata all’educazione cinofila, dai percorsi di agilità al bagno in mare.

Si parte giovedì pomeriggio (ore 17.00 piazzale Roma) con la Dog Dance Parade, una passeggiata a suon di musica per le vie del centro; nel pomeriggio di venerdì (ore 17.00 spiaggia 135) è in programma Abbaiando si impara! un pomeriggio dedicato all’educazione cinofila mentre sabato, a partire sempre dalle 17.00 (spiaggia 75) Disc Dog & Agility Beach, un’esibizione di lancio del disc e percorsi di agility sulla sabbia.

Gran finale domenica (ore 17.00, piazzale Ceccarini) con Riccione Pet Pride, a spasso per le vie del centro e AperiBAU al ristorante Hops! per finire con la premiazione del cane “più Riccione Pet Pride” con special guest Miami, il chihuahua giramondo star di Instagram. Alla passeggiata parteciperanno anche i ragazzi del Centro 21.

Tutte le attività sono gratuite e sono a cura degli educatori cinofili dell’Asd. Abbaio Camp.

www.riccionepet.com