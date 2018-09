Tornano a Rimini i corsi teatrali per bambini e adulti, presentazione il 30 settembre

Eventi

Rimini

| 11:31 - 15 Settembre 2018

Ripartono a ottobre a Rimini, presso la sede dell’associazione culturale Mulino di Amleto Teatro, i corsi teatrali per grandi e piccini che vogliono avvicinarsi al mondo della recitazione e dello spettacolo.

Il 30 settembre al Mulino di Amleto, in via Della grotta rossa, ci sarà la presentazione dei corsi per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Ce n’è per tutti i gusti: teatro, piccolo circo, teatro e musica per i più piccoli e improvvisazione teatrale.

Nella stessa occasione verrà presentato alle ore 16.30 anche lo spettacolo " Zuppa di Favole", produzione del Mulino di Amleto, spettacolo che darà il via alla rassegna teatrale per bambini e famiglie: " Il Mulino dei Piccoli" che prevede un evento ogni ultima domenica del mese fino ad aprile, con la direzione artistica a cura della Combriccola dei lillipuziani, giovane compagnia riminese nata nel 2005, che da anni porta il suo talento e i suoi spettacoli comici in tutta Italia.

Il 4 ottobre ci sarà invece la presentazione dei corsi per adulti che potranno scegliere tra teatro base, teatro avanzato per i “veterani”, teatro danza, improvvisazione teatrale e laboratorio comico.

E anche gli adulti potranno assistere a svariati spettacoli teatrali che andranno in scena a partire da Gennaio nella rassegna Odissee.

Un’occasione per scoprire o riscoprire la magia del teatro, del circo, dell'improvvisazione, della danza, giocare con la fantasia e permettere ai più piccoli di crescere col gioco e ai più grandi di tornare bambini mettendosi in gioco.

Per informazioni sull’attività del mulino di Amleto Teatro www.mulinodiamletoteatro.com