Vinile-mania, dj Mozart e Rubens in consolle a Gabicce. Tuffo negli anni '70-'80

Attualità

Gabicce Mare

| 20:41 - 10 Settembre 2018

Il vinile torna 'in pista': sabato scorso è stato il protagonista assoluto della 13esima edizione del Remember Baia degli Angeli per salutare l'estate a inizio e fine stagione. Grande successo di pubblico per la serata 'Summer Goodbye' alla Baia Imperiale a Gabicce (PU). A fare girare i dischi, i dj Mozart e Rubens, icone della storia del clubbing che negli anni '70 e '80 importò dagli Usa la disco music. L'apertura è stata affidata a dj Mozart con il suo trascinante funky sound: pezzi indimenticabili per i cultori come 'Living in the jungle' di John Tropea e 'You got the stuff' di Bill Whiters. A seguire dj Rubens con una selezione di soul e, in chiusura Gigi Della Villa con alcuni classici della Baia di Bob&Tom. E proprio Gabicce si candida a 'capitale' del vinile con il mercatino e il festival Disco Diva che porta in piazza nomi della disco music internazionale. "Siamo già al lavoro per la 5/a edizione, dal 13 al 16 giugno prossimi", dice la direttrice artistica, Cristina Tassinari.Lo staff di Disco Diva, era presente sabato sera alla 13a edizione del Summer Goodbye che, quest'anno, cadeva esattamente nello stesso giorno di 39 anni fa, quando si svolse il primo Summer Goodbye, l'8 settembre 1979. "Non potevamo non esser presenti a questa serata che ricalca in pieno la filosofia del nostro festival nato proprio a Gabicce", afferma Tassinari ricordando che "lo scorso giugno abbiamo fatto ballare oltre 15000 persone a dimostrazione che la disco music e il vinile sono in gran voga".