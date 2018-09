Calcio RSM, scatta la stagione del settore giovanile della Juvenes/Dogana: staff e squadre

Sport

Repubblica San Marino

| 18:42 - 10 Settembre 2018

Dopo il tradizionale raduno e mini ritiro a Montegrimano delle quattro annate più

grandi (2008/11), lo scorso 3 settembre tutti i giovani si sono ritrovati al campo “Ezio Conti” di Dogana (San Marino) per il primo allenamento. Presenti i gruppi degli under 12 (2007/2008), under 10 (2009/2010) e under 8 (2011/12/13), pronti a divertirsi e sudare in vista dei primi impegni di stagione.



Da lunedì 10 settembre per ogni lunedì e giovedì per le prossime due settimane ritorna l’appuntamento con l’ Open Day Juvenes/Dogana che permette a tutti i ragazzi (vecchi e nuovi) di provare il gioco del calcio insieme ad istruttori qualificati.



“E’ una soddisfazione ritrovare ogni anno in prima squadra ragazzi che provengono

dal nostro settore giovanile - commenta il Presidente della Juvenes / Dogana Lino Zucchi - segnale che il lavoro svolto ogni anno dai nostri staff, a cominciare dai bimbi piccoli sino a quelli più grandi, è di ottima fattura”.



Soddisfatto del lavoro di questi anni è anche il resp. del settore giovanile Juvenes/Dogana Alessandro Bizzocchi: ”Sono contento del lavoro svolto. Come ogni inizio stagione siamo pronti a ripartire ed accogliere vecchi e nuovi ragazzi per cominciare un nuovo percorso sportivo che deve dare divertimento, senso di aggregazione ma anche la possibilità a tanti ‘mini calciatori’ di proseguire il loro percorso di crescita tecnica. Anche quest’anno ai tanti impegni in territorio di San Marino diamo la possibilità alle nostre squadre più grandi di confrontarsi con realtà limitrofe partecipando ai campionati provinciali di Rimini con esordienti (2007) e pulcini (2008 e 2009). Abbiamo staff tecnici di qualità per accogliere tutti i ragazzi”.



Ecco nel dettaglio l’elenco dello staff:

Alessandro Bizzocchi under 12 ed esordienti 2007

Dario Sartori under 12 e pulcini 2008

Enrico Nicolini under 10 e pulcini 2009

Vincenzo Zuccolalà under 10 2009/2010

Federico Berardi under 8 2011

Nicholas Cavalli under 8 2011

Patrik Granellini, Camillo Pietrangeli e Nicola Antonelli under 8 2012/13

Piermarino Venerucci e Silvano Mularoni prep portieri

Maurizio Raschi e Sonia Protti responsabili organizzativi.