Biciclette, sosta selvaggia davanti alla stazione: "Ostruiscono il passaggio". Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 18:08 - 10 Settembre 2018

Sosta selvaggia di bici in zona stazione a Rimini: la segnalazione arriva da un nostro lettore che, argomentando anche con foto la situazione che va via via degenerando, racconta che i mezzi vengono lasciati legati con lucchetti ai sostegni metallici che delimitano i marciapiedi proprio davanti alla zona dove posteggiano i taxi, rendendo così difficoltoso l’accesso al servizio. Ma non è tutto, perché alcuni mezzi a due ruote ostruiscono anche le rampe di accesso per i disabili, atteggiamento questo di notevole inciviltà. Doversi districare tra i mezzi parcheggiati ‘selvaggiamente’ resta pertanto molto complicato per i pedoni, nonostante la presenza del cartello di divieto di sosta per bici e mezzi a due ruote affisso sul muro.