Senzatetto rovista tra rifiuti: fotografato e segnalato da cittadina, denunciato per furto a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:00 - 10 Settembre 2018

Una denuncia, con l'accusa di furton- e le aggravanti di violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede - per avere rovistato nei cassonetti della spazzatura nella zona di via Darwin a Rimini. Ad essere raggiunto dalla misura - scrivono i quotidiani locali - un cittadino riminese sulla cinquantina in gravi difficoltà economiche e con disagio psichico le cui gesta erano state segnalate alla Polizia Municipale, nelle scorse settimane, da una residente del quartiere.

La donna si era accorta che l'uomo si aggirava attorno all'immondizia e aveva puntellato con un bastone il bidone della raccolta differenziata sotto casa al fine di rovistare tra oggetti abbandonati, rotti e inutilizzati. Per questo lo aveva fotografato e si era recata alla Municipale.

I Vigili, chiesto informazioni in merito a Hera - che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti - hanno potuto appurare come la vicenda configuri il reato di furto malgrado si trattasse di oggetti di scarto e materiale buttato via.