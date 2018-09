Nuovo parcheggio a Miramare, in via Giubasco arrivano 34 posti auto

Attualità

Rimini

| 12:18 - 10 Settembre 2018

Avrà 34 posti il nuovo parcheggio di via Giubasco, a Miramare, di cui la Giunta nell’ultima seduta ha approvato il progetto definitivo. L’opera rientra nel complessivo intervento di prolungamento dell’asse viario di via Roma e andrà ad incrementare la possibilità di sosta nella zona. L’intervento – che comporta un investimento di 160mila euro - consiste nella realizzazione di un parcheggio a raso di 34 posti, su un’area di 1.045 mq all’angolo tra via Losanna, con accesso e uscita su Via Giubasco. Il parcheggio sarà dotato di un adeguato impianto di illuminazione e sarà completato con una fascia verde composta da siepi ed arbusti che servirà da separazione tra il parcheggio e la pista ciclabile di Via Losanna.