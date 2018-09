Riccione, prossima settimana ripartiranno i lavori al parco degli Olivetani

Attualità

Riccione

| 12:07 - 10 Settembre 2018

La prossima settimana come da cronoprogramma, partirà la seconda ed ultima tranche dei lavori al Parco degli Olivetani nell’area ex fornace, consistente negli ultimi interventi di posa dei giochi e nella installazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Contestualmente si partirà anche con le operazioni di semina della superficie erbosa. Si tratta degli interventi finali che fanno seguito, alla prima e più impegnativa fase, già terminata, consistita nella realizzazione di un sistema di sottoservizi ex novo necessario a servire nuovi impianti drenanti, di irrigazione strutturale e di illuminazione. Nell’ambito della prima tranche è stata ricavata un’area di sgambamento per cani di circa 900 mq metri divisa in due zone per cani di grandi e piccola taglia di superficie, rispettivamente di 500 e circa 400 mtq circa. Con nuove piantumazioni e già recintata, la nuova area di sgambamento consentirà ai fruitori del futuro Parco degli Olivetani di godere il nuovo polmone verde della città. Terminate infine nei mesi scorsi le piantumazioni dell’intero parco con alberi a medio- alto fusto. Mentre lungo il tratto sviluppato lungo il rio Melo si è proceduto ad un rinfoltimento della vegetazione con piante di prima, seconda e terza grandezza.