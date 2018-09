Lunedì calcistico di Vga TeleRimini, tra gli ospiti l'allenatore della Marignanese Lilli

Sport

Rimini

| 12:04 - 10 Settembre 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini (Canale 86) e in streaming (telerimini.it) tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al calcio locale e al Rimini Calcio.



In Calcio di Rigore gli ospiti della 2a puntata saranno l’opinionista Renzo Baldisserri, Simone Lilli (Allenatore Marignanese), Gianluca Marsili (Presidente Gabicce Gradara)) e Claudio Montanari (Preisdente Gambettola).



Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 2a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, il giornalista Cristiano Cerbara e l'opinionista Renzo Baldisserri. Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Marignanese vs Castrocaro; Tropical Coriano vs Civitella; Russi vs Gambettola; presentazione Girone Prima Categoria H; festa Gabicce Gradara.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:

Slittamento ulteriore dei campionati: a rimetterci i tifosi. Il malumore della tifoseria del Rimini in merito ad alcune lacune in rosa. La Criptovaluta sistema per confermarsi o pensare ad uscire? Dati abbonamenti non entusiasmanti. Stadio "caro stadio". Petrarchi (Ds Torino) risponde a Mancini sul problema stranieri e avanza aiuti per le squadre di serie C.



Ricordiamo infine la seconda puntata di “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) giovedì 13 settembre in prima serata, alle ore 20:30. Secondo appuntamento dedicato all'ASD Verucchio Calcio.