Moto Gp, stand dei Carabinieri al Circuito Simoncelli con le eccellenze tecnologiche per la sicurezza

| 12:02 - 10 Settembre 2018

“Proiettati nel futuro, saldi nelle Tradizioni”. Questo il tema con cui l’Arma dei Carabinieri si è presentata, questo weekend, con un suo stand espositivo, all’interno del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico in occasione del “Gran Premio Tim di San Marino e della Riviera di Rimini. All‘ interno della struttura espositiva l’Arma ha presentato agli oltre 160000 presenti nella tregiorni misanese tutti gli ultimi ritrovati tecnologici messi a disposizione recentemente dalla Nostra Istituzione per il servizio di Istituto: 2 quadricicli Quadro Qooder e 2 moto Aprilia Caponord, in allestimento per i Nuclei Radiomobili. Un ruolo particolare inoltre hanno avuto la MV Agusta F4 assegnata dalla casa motociclistica lombarda in occasione del bicentenario dell’Arma e la jeep wrangler recentemente donata per esigenze operative della riviera romagnola al gruppo FCA. A ricordo di quest’evento, coinciso con l’ultima apparizione pubblica del dott. Sergio Marchionne, inoltre è presente un manifesto celebrativo nel quale sono riportate le parole pronunciate in occasione della cerimonia di consegna del mezzo, particolarmente rappresentative dei Nostri Valori Istituzionali: “Mio padre era un maresciallo dei Carabinieri. Sono cresciuto con l’uniforme “a bande rosse”. Nell’Arma ritrovo sempre gli stessi valori che sono stati alla base della mia formazione: la serietà, l’onesta, il senso del dovere, la disciplina e lo spirito di servizio.