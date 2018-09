Droga anche a minori, arrestati due spacciatori a Cattolica fermati in flagranza a Ferragosto

Cronaca

Cattolica

| 11:30 - 10 Settembre 2018

Un 28enne ed un 23enne di origini napoletane ma residenti a Cattolica sono stati arrestati dai Carabinieri domenica. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Rimini. I due erano stati fermati in flagranza a ferragosto dopo essere stati identificati come responsabili di una notevole attività di spaccio anche a minorenni, di marijuana e hashish. L'attività avveniva prevalentemente in un bar di Cattolica, poi chiuso per motivi di sicurezza.